В Свердловской области построят пять детских поликлиник

Новые медучреждения для детей построят в ближайшие четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области детские поликлиники появятся в Серове, Березовском, Полевском, Арамили и Екатеринбурге. Планируется, что новые медучреждения для детей построят в ближайшие четыре года. Кроме того в 32 лечебных учреждениях пройдут капремонты.

- До конца 2025 года в планах строительство еще пяти детских поликлиник, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Но мы все понимаем, каким бы современным ни было здание и оборудование, лечить все равно будет врач, а врачей все еще не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема серьезная, но мы стараемся ее решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете.

По его словам, на разных курсах в медуниверситете сейчас учатся 760 педиатров, которые после окончания вуза будут работать в Свердловской области.