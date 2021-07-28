В Екатеринбурге в возрасте 35 лет скончался судья Ленинского суда

Свою юридическую карьеру он начал в 2009 году с должности секретаря судебного заседания Кетовского районного суда Курганской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в возрасте 35-лет скончался судья Антон Сергеевич Белых. Некролог опубликован на сайте Ленинского районного суда.

- Антон Сергеевич родился 5 октября 1985 года в Кургане. Свою юридическую карьеру он начал в 2009 году с должности секретаря судебного заседания Кетовского районного суда Курганской области, с 2016 года был судьей Ленинского суда, - говорится в некрологе.

Напомним, что Антон Белых вел дела участников несанкционированных протестов. В частности он рассматривал материал задержания Тимофея Ради.

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