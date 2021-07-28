В Нижнем Тагиле школу отремонтируют за 220 миллионов рублей

Начальная стоимость контракта составляет 220 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на капитальный ремонт школы №23 имени Батухтина потратят 220 миллионов рублей.

Износ здания, построенного в 1939 году, составляет более 70%. В школе, расположенной по адресу улица Черных, 86, нужно будет провести капитальный ремонт на площади 3,8 тысячи метров, как внутри, так и снаружи. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Нужно будет заменить кровлю, электросети, системы водоснабжения и канализации, теплоснабжение. Срок окончания ремонта по контракту – конец июля 2024 года.