Уральцы назвали губернатору главные проблемы региона

Вопросы губернатор собирает через свой Instagram Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кировграда и Верхнего Тагила пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на качество образования и медицины в регионе, оставив сообщения в Instagram главы региона.

Также жителей уральской глубинки волнует постоянные отключения горячей воды, неблагоустроенные улицы, высокие цены на коммунальные ресурсы, нелегальные свалки и отток молодежи.

- Медицина в Кировграде ужасная, хамят, специалистов мало, раньше учили в городе медицине, а сейчас нет, роддом закрыли, - сетуют местные жители. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В Верхнем Тагиле проблемы схожие, к тому же здесь не хватает рабочих мест, и почти нет детских площадок, а единственный пруд почти полностью превратился в болото.