Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Райффайзенбанк объединили банкоматную сеть. Теперь клиенты обоих банков могут вносить и снимать наличные денежные средства в банкоматах без дополнительных комиссий.

С присоединением нового участника партнерская сеть УБРиР увеличилась более чем на 1800 банкоматов. Банкоматная сеть Райффайзенбанка имеет федеральный масштаб.

- Мы продолжаем развивать партнерскую сеть, чтобы у наших клиентов было еще больше возможностей по снятию и внесению наличных. Накопленный нами опыт интеграции банкоматных сетей и лучшие практики наших партнеров позволили нам реализовать проект в предельно сжатые сроки. Это последовательный важный шаг банка в развитии бизнеса. А для наших клиентов и клиентов наших партнеров – доступный и удобный сервис, который поможет им пользоваться картами на всей территории страны с максимальной выгодой и удобством, - рассказал Вадим Белопольский, директор департамента розничного бизнеса УБРиР

На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.