В Свердловскую область привезли еще 26 тысяч доз вакцины от COVID-19

Вакцину "Спутник Лайт" ставят тем, кто уже болел, либо прививался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Речь идет о второй партии вакцины «Спутник Лайт», которая поставляется в регионе для тех, кто уже прививался, либо переболел. Также в регионе завезли ЭпиВакКорону.

- По больницам региона распространяется вакцина «Спутник Лайт», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, ЭпиВакКорона новосибирского научного центра «Вектор» и КовиВак, разработанная Центром имени Чумакова.

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области прививают в 160 кабинетах, которые работают в 85 медучреждениях. Также работают 32 мобильных пунктов и еще 48 бригад.

Первым компонентом вакцины по состоянию на 28 июля 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области привито 873 815 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловская область вышла на плато третьей волны по COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков (подробнее)

Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает заместитель губернатора. Власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется (подробнее)

Свердловские власти проработали введение QR-кодов. Кроме этого решается вопрос о допуске в вузы только вакцинированных студентов (подробнее)

Врач Александр Соловьев о коронавирусе: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет. Эксперт лабораторной диагностики рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)