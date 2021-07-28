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Здоровье28 июля 2021 10:18

В Свердловскую область привезли еще 26 тысяч доз вакцины от COVID-19

Вакцины «Спутник Лайт» и ЭпиВакКорона развозят по больницам Среднего Урала
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Вакцину "Спутник Лайт" ставят тем, кто уже болел, либо прививался

Вакцину "Спутник Лайт" ставят тем, кто уже болел, либо прививался

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Речь идет о второй партии вакцины «Спутник Лайт», которая поставляется в регионе для тех, кто уже прививался, либо переболел. Также в регионе завезли ЭпиВакКорону.

- По больницам региона распространяется вакцина «Спутник Лайт», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, ЭпиВакКорона новосибирского научного центра «Вектор» и КовиВак, разработанная Центром имени Чумакова.

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области прививают в 160 кабинетах, которые работают в 85 медучреждениях. Также работают 32 мобильных пунктов и еще 48 бригад.

Первым компонентом вакцины по состоянию на 28 июля 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области привито 873 815 человек.

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