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Здоровье28 июля 2021 10:11

В Свердловской области 30 компаний требуют от новых сотрудников наличие прививки от коронавируса

Онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников составила топ вакансий для соискателей с прививкой от COVID-19
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В Свердловской области работодатели все чаще указывают в вакансии требование наличия прививки от коронавируса

В Свердловской области работодатели все чаще указывают в вакансии требование наличия прививки от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали вакансии, где в требованиях указано наличие прививки от COVID-19. В Свердловской области открыто 30 таких предложений от работодателей.

Также специалисты составили топ из 20 вакансий для соискателей с прививкой от COVID-19. Из нашего региона в него вошли два предложения: вакансия электромонтажника по кабельным сетям в Екатеринбурге с зарплатой от 70 тысяч рублей и вакансия менеджера по работе с клиентами в Березовском с зарплатой до 65 тысяч рублей.

Также в службе исследований hh.ru отметили, что чаще всего требование об обязательной вакцинации встречается в вакансиях, открытых в Москве и Московской области, а также в вакансиях, предлагающих вахтовый метод работы.

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