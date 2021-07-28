В Екатеринбурге неизвестные угнали квадроцикл

На мужчин за кражу квадроцикла уже завели уголовное дело Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге неизвестные угнали из садового товарищества «Шинный-1» квадроцикл стоимостью 70 тысяч рублей. Злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин на квадроцикле ухмыляясь, едут в сторону выезда из сада.

- Вечером, 23 июля в 16:20 неизвестные похитили квадроцикл Wels цвета хаки. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

На мужчин за кражу квадроцикла уже завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция просит горожан, знающих, где могут находиться злоумышленники или имеющих информацию о местонахождении украденного квадроцикла сообщить об этом по телефону (343) 219-93-97 (уголовный розыск отдела полиции № 13) либо по телефонам дежурной части территориального ОВД: (343) 356-42-13, (343) 356-43-55 или 02.