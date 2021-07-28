ВТБ открыл первый офис нового формата в Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

ВТБ продолжает расширять число офисов нового формата в рамках масштабной модернизации сети. В конце июля первое на Среднем Урале подобное отделение открылось в городе Полевском, где банк ранее не был представлен своими точками продаж.

Новый офис организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. Перед посещением отделения клиент может предварительно записаться на удобное время через чат-бот в WhatsApp – в этом случае сотрудники заранее подготовят к его визиту все необходимые документы. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса примерно на 40% выше, чем у стандартных отделений. Здесь нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. На входе посетителей приглашают в одну из комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и современным устройствам самообслуживания клиенты смогут проводить в офисе в среднем менее 15 минут.

В дополнительном офисе «Полевской» можно воспользоваться всеми продуктами линейки ВТБ для частных клиентов: получить кредит наличными, открыть депозит или накопительный счет, оформить кредитную или дебетовую карту, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты. В круглосуточном режиме клиентам здесь доступны 2 банкомата. Отделение расположено по адресу ул. Ленина, 15 и принимает клиентов-физических лиц с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

- Офис нового формата встраивается в омниканальную структуру банка как центр финансовых знаний и услуг ВТБ. Опыт открытия подобных точек в других регионах показывает, что новый стиль обслуживания пользуется популярностью у наших клиентов, – прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – В ближайшее время мы откроем такой офис и в Екатеринбурге.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

С открытием нового отделения розничная сеть ВТБ в Свердловской области насчитывает 45 офисов. В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологическом формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более 300 по стране. Работа уже открытых точек показывает рост доли клиентов, удовлетворенных качеством обслуживания, в 2 раза.