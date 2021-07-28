Парк имени XXII Партсъезда откроют ко Дню города

Работы в парке должны закончить к середине августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк имени XXII Партсъезда в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом распорядился мэр Алексей Орлов, проверив на каком этапе сейчас находится благоустройство парка.

- Благоустройство парка имени XXII Партсъезда проводится в два этапа. В рамках первого, который был завершен осенью прошлого года, были отремонтированы центральная и боковая аллеи, установлены опоры освещения, уложен газон, а также проложены пешеходные и велосипедные дорожки, - напомнили в пресс-службе администрации города.

Во время второго этапа рабочие установили опоры освещения и уложили часть пешеходных и беговых дорожек.

Директор подрядной организации ООО «Проспект-Екатеринбург» Константин Кудрявцев пообещал, что реконструкцию парка закончат к 14 августа.