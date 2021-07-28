В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оперштаб Свердловской области опубликовал список мобильных пунктов, где можно поставить первый компонент вакцины от коронавируса. Сегодня, 28 июля медики будут дежурить в восьми торговых центрах четырех городов региона, Екатеринбургском цирке и аэропорту. Рассказываем, по какому графику они будут работать.
В Асбесте:
- с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО»,
В Серове:
- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Nebo»,
- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Магнит Семейный».
В Нижнем Тагиле:
- с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO».
В Екатеринбурге:
- с 10:00 до 16:00 Гипермаркет «Сима-Ленд»,
- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус»,
- с 12:00 до 18:00 ТРЦ «Академический»,
- с 13:00 до 19:00 Аэропорт «Кольцово»,
- с 14:00 до 19:00 Екатеринбургский государственный цирк,
- с 16:00 до 19:00 ТЦ «МАКСИДОМ».