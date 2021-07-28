В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал список мобильных пунктов, где можно поставить первый компонент вакцины от коронавируса. Сегодня, 28 июля медики будут дежурить в восьми торговых центрах четырех городов региона, Екатеринбургском цирке и аэропорту. Рассказываем, по какому графику они будут работать.

В Асбесте:

- с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО»,

В Серове:

- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Nebo»,

- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Магнит Семейный».

В Нижнем Тагиле:

- с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO».

В Екатеринбурге:

- с 10:00 до 16:00 Гипермаркет «Сима-Ленд»,

- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус»,

- с 12:00 до 18:00 ТРЦ «Академический»,

- с 13:00 до 19:00 Аэропорт «Кольцово»,

- с 14:00 до 19:00 Екатеринбургский государственный цирк,

- с 16:00 до 19:00 ТЦ «МАКСИДОМ».