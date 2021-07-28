Иван Колесников: в 1 полугодии производительность труда на СвЖД выросла на 8,2%; обязательства компании по социальным гарантиям работникам выполнены

Фото: предоставлено СвЖД

27 июля в Екатеринбурге в рамках Форума социальных партнеров подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге за первое полугодие 2021 года. В мероприятии приняли участие начальник СвЖД Иван Колесников, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Выступая перед собравшимися, Иван Колесников отметил, что принятые в Коллективном договоре основополагающие обязательства выполнены. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров направлено 4,8 млрд рублей.

В том числе на улучшение условий и охраны труда направлено 983,2 млн рублей, на предоставление льгот и гарантий в сфере оплаты и нормирования труда – 665,1 млн рублей, на профессиональную подготовку сотрудников – 515,1 млн рублей, на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей – 77,2 млн рублей. На предоставление льгот ветеранам направлено более 112 млн рублей. Средний размер индивидуального социального пакета на одного сотрудника составил 26,9 тыс. рублей, на неработающего пенсионера – 2,8 тыс. рублей.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между сторонами социального партнерства – работниками и работодателем. Социальные гарантии позволяют соблюсти баланс интересов сторон, оказывают положительное влияние на производственные успехи.

Начальник СвЖД отметил, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в целом, железнодорожный транспорт не прекращал работу, а, наоборот, повышал свои производственные показатели, благодаря слаженной работе коллектива. Так, в первом полугодии производительность труда работников, занятых в перевозках, выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Погрузка увеличилась на 5,8%, идет поступательное восстановление объемов пассажиропотока.

– Российские железные дороги – наш давний надежный партнер, – заявил в своем выступлении губернатор Евгений Куйвашев. – Компания во многом определяет темпы экономического роста, является крупнейшим работодателем и локомотивом инфраструктурной модернизации Свердловской области. Особое уважение вызывает высокая социальная ответственность компании и бережное отношение к людям. Благодарю руководство компании за реализацию социальных программ, укрепление кадрового потенциала отрасли, заботу о ветеранах и поддержку молодежи. И в непростых условиях пандемии вы не отступили от своих принципов, – подчеркнул глава региона.

По словам полпреда Владимира Якушева, опыт РЖД доказывает, что грамотная система подготовки специалистов и социальные гарантии позволяют достигать высоких результатов при любых обстоятельствах. За этими успехами – труд большого коллектива. Компания уделяет огромное внимание кадровой политике, стремится создать сотрудникам комфортные и безопасные условия труда. Открывает возможности для карьерного роста и развития, помогает в трудных жизненных ситуациях, заботится о здоровье. Не удивительно, что именно в РЖД так много династий, – отметил Владимир Якушев.