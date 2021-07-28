Из Кольцово впервые запустили регулярные рейсы в Албанию

Самолеты из Екатеринбурга в Тирану будут летать один раз в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово впервые открыли регулярные рейсы в Албанию. Их запустила авиакомпания «Уральские авиалинии». Сегодня, 28 июля, в 06:30 утра из Екатеринбурга в Тирану вылетел первый самолет.

- Сегодня Албания - одна из немногих стран мира, которая полностью открыта для посещения туристами: сюда не нужны ни визы, ни ПЦР-тесты, - отмечают в пресс-службе аэропорта.

Пока планируется, что самолеты из Екатеринбурга в Тирану будут летать по средам. Время в пути составит чуть больше пяти часов.