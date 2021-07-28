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Общество28 июля 2021 7:34

Уралец оплатил штраф только после ареста двух его автомобилей и телефона

Также из-за уклонения от уплаты штрафа ему пришлось отработать обязательные работы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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30 тысяч рублей штрафа мужчина должен был заплатить после того, как его поймали пьяным за рулем

30 тысяч рублей штрафа мужчина должен был заплатить после того, как его поймали пьяным за рулем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского, выпивая с подругой у нее в гостях, поругался с ней и решил поехать домой. Так как денег на такси у него не было он сел за руль своей машины, не смотря на то, что был нетрезв. По пути домой его остановили сотрудники ДПС, которые составили на пьяного водителя административный протокол.

- Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев с назначением штрафа в размере 30000 рублей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Однако выплачивать штраф мужчина не торопился. Тогда судебные приставы арестовали два автомобиля ВАЗ должника и вынесли постановление о запрете права выезда за границу. Кроме того, на мужчину составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания и назначили обязательные работы 30 часов. После этого также арестовать пришлось и телефон должника марки «Samsung».

Только после всех этих мер мужчина полностью оплатил штраф. Приставы сняли арест на его имущество, однако обязательные работы должнику все же пришлось отработать.