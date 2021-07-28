Уралец оплатил штраф только после ареста двух его автомобилей и телефона

30 тысяч рублей штрафа мужчина должен был заплатить после того, как его поймали пьяным за рулем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского, выпивая с подругой у нее в гостях, поругался с ней и решил поехать домой. Так как денег на такси у него не было он сел за руль своей машины, не смотря на то, что был нетрезв. По пути домой его остановили сотрудники ДПС, которые составили на пьяного водителя административный протокол.

- Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев с назначением штрафа в размере 30000 рублей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Однако выплачивать штраф мужчина не торопился. Тогда судебные приставы арестовали два автомобиля ВАЗ должника и вынесли постановление о запрете права выезда за границу. Кроме того, на мужчину составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания и назначили обязательные работы 30 часов. После этого также арестовать пришлось и телефон должника марки «Samsung».

Только после всех этих мер мужчина полностью оплатил штраф. Приставы сняли арест на его имущество, однако обязательные работы должнику все же пришлось отработать.