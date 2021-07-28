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Общество28 июля 2021 7:08

В Екатеринбурге отремонтируют здание горбольницы №7

На работы планируют потратить больше 4 миллионов рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Работы в больнице должны будут завершить через два с половиной месяца после подписания контракта Фото: Яндекс.Карты

Работы в больнице должны будут завершить через два с половиной месяца после подписания контракта Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге капитально отремонтируют здание горбольницы №7 на Вилонова, 33. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам ремонт проведут в нескольких комнатах на первом этаже, подвале и помещении, в котором планируется установить компьютерный томограф. На работы планируют потратить больше 4 миллионов рублей.

Подрядчика, который займется ремонтом, определят 9 августа. Работы в больнице должны будут завершить через два с половиной месяца после подписания контракта.