В Екатеринбурге отремонтируют здание горбольницы №7

Работы в больнице должны будут завершить через два с половиной месяца после подписания контракта Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге капитально отремонтируют здание горбольницы №7 на Вилонова, 33. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам ремонт проведут в нескольких комнатах на первом этаже, подвале и помещении, в котором планируется установить компьютерный томограф. На работы планируют потратить больше 4 миллионов рублей.

Подрядчика, который займется ремонтом, определят 9 августа. Работы в больнице должны будут завершить через два с половиной месяца после подписания контракта.