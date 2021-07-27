В колонию Свердловской области пытались доставить 6 мобильных телефонов

Передачу телефонов в колонию пресекли сотрудники учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осужденным, которые отбывают наказание в Ивдельской колонии ИК-62, неизвестный попытался доставить шесть мобильных телефонов.

- 26 июля в 23.20 в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела безопасности и дежурной смены при осмотре внутренней запретной зоны в районе участка № 5 периметра на контрольно-следовой полосе обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток. В свертке находилось 6 сотовых телефонов и сим-карта – сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Сотрудники колонии при осмотре обнаружили подозрительный сверток и пресекли попытку незаконной передачи вещей на территорию исправительного учреждения.