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Происшествия27 июля 2021 20:01

В колонию Свердловской области пытались доставить 6 мобильных телефонов

Сотрудники пресекли попытку
Алена ЗАХАРОВА
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Передачу телефонов в колонию пресекли сотрудники учреждения

Передачу телефонов в колонию пресекли сотрудники учреждения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осужденным, которые отбывают наказание в Ивдельской колонии ИК-62, неизвестный попытался доставить шесть мобильных телефонов.

- 26 июля в 23.20 в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела безопасности и дежурной смены при осмотре внутренней запретной зоны в районе участка № 5 периметра на контрольно-следовой полосе обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток. В свертке находилось 6 сотовых телефонов и сим-карта – сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Сотрудники колонии при осмотре обнаружили подозрительный сверток и пресекли попытку незаконной передачи вещей на территорию исправительного учреждения.