В Тавде прокуратура заставила выплатить многомиллионный долг по зарплате

В вопросе о выплате зарплаты вмешалась прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде по требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального предприятия «Тавдинские инженерные системы».

Прокуратура выявила, что предприятие не выплачивало деньги с мая 2021 года. За это время накопился долг перед 233 работниками в размере свыше 4,2 миллиона рублей.

- Прокуратурой приняты меры, направленные на реальное устранение нарушения трудовых прав работников – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Также, из-за задержки зарплаты прокуратура возбудила административное дело на исполняющего обязанности директора организации. Он оштрафован на 20 тысяч рублей. Руководство предприятия обязали незамедлительно погасить долг перед работниками.