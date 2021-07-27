В Екатеринбурге за четыре дня поймали 2 375 нарушителей ПДД

В числе нарушителей 1958 водителей и 471 пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД подвели итоги рейда, который проходил четыре дня, в период с 23 по 26 июля.

За это время было выявлено 2375 человек, которые нарушили правила дорожного движения. В числе нарушителей 1958 водителей и 471 пешеходов.

К административной ответственности привлечено 139 автолюбителей за то, что они не уступили дорогу пешеходам. За езду в нетрезвом виде попались 16 екатеринбуржцев.

- За данное нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, быть внимательными и остановится, чтобы пропустить пешеходов.

Пешеходам перед переходом проезжей части следует остановиться и посмотреть по сторонам и только потом, убедившись в безопасности, начать переходить дорогу.