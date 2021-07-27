В Екатеринбурге пройдет митинг против политических репрессий

Митинг проведут на площади Труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга 6 августа планируется провести митинг против политических репрессий. Митинг протеста состоится на площади Труда в рамках акции «Стратегия-6». Проведение согласовало Министерство общественной безопасности Свердловской области.

На митинге собравшиеся коснутся вопросов нарушения прав граждан, вопросов политического преследования.

Напомним, что ранее, ссылаясь на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку из-за пандемии коронавируса, власти Свердловской области отказывали в проведении подобных мероприятий в столице Урала. Их запретили проводить с апреля 2020 и разрешили лишь в июне 2021 года.