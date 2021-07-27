Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» назвал самые пунктуальные авиакомпании

В Кольцово составили рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые вылетают из уральской столицы.

Специалисты разделили авиаперевозчиков на две группы: российские, выполняющие рейсы от одного рейса в день и более и авиакомпаний, которые выполняют из Екатеринбурга менее одного рейса в день, но не менее одного еженедельного рейса в неделю.

- Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейтинг был составлен по итогам первой половины 2021 года. Первое место в рейтинге от одного рейса в день и более заняла авиакомпания Red Wings. Пунктуальность «Красных крыльев» составила 96%. На втором месте оказался «Аэрофлот». Они выполнял рейсы с 95% пунктуальности. Третье место у Utair 93%.

В рейтинге пунктуальности авиакомпаний, которые выполняют из Екатеринбурга менее одного рейса в день, но не менее одного еженедельного рейса в неделю, на первом месте оказался «Азимут», набрав 93%, второе у NordStar, которые пунктуальны 90%, а третье место получила авиакомпания «Икар» - 89%