В Екатеринбурге пройдет чемпионат по спортивному снайпингу

Чемпионат пройдет с 5 по 7 августа на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Фото6 пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоится первый всероссийский чемпионат по спортивному снайпингу.

Он пройдет с 5 по 7 августа на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Состязаться будут 100 стрелков из Москвы, Тюмени, Грозного, Комсомольска-на-Амуре, Краснодара и других субъектов РФ.

- Программой соревнований предусмотрено 25 разнообразных стрелковых упражнений на дистанциях от 300 до 1200 метров, стрельба из неустойчивых положений. Победители будут определяться как в личном и командном первенствах, так и в специальных номинациях для сотрудников силовых ведомств: long range, Precision Rifle Russia – рассказали в пресс-службе администрации города.

Соревнования организовали «Федерация высокоточной стрельбы России» и ассоциация тактической стрельбы «РосСнайпинг».