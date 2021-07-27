В Свердловской области клещи покусали больше 30 тысяч человек

В Екатеринбурге зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев укусов клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадало 320 человек, из них 43 ребенка. Общее число случаев укушенных достигло 33 599 взрослых и 6 270 детей.

Это на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 16% превышает средний многолетний уровень.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях в Свердловской области; превышение в 1,5 раза и более зарегистрировано в 12 МО: Слободо-Туринский МР, ГО Дегтярск, ГО Верхняя Тура, Нижнесергинский МР,ГО Рефтинский, Байкаловский МР, Волчанский ГО, ГО Верхний Тагил, Тавдинский ГО, Ирбитское МО, Асбестовский ГО, Талицкий ГО, Шалинский ГО, – сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев, в том числе у 1 588 детей.

Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 48 человек, в том числе у 8 юных свердловчан, а госпитализировано в медицинские учреждения для обследования 182 взрослых и 39 детей.

С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницах находятся 524 взрослых и 138 детей, подтверждено заболевание у 107 граждан, из которых 16 детей.