В Свердловской области ночью температура опустится до +1 °С

В регионе продолжат идти дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью на 28 июля температура в Свердловской области опустится до +1 °С. Такую отметку термометра синоптики ожидают при ясной погоде. В местах, где небо в эту ночь будет облачным, температура воздуха составит +5, +10 °С. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Днем 28 июля воздух прогреется до +13, +18 °С. При этом ожидается дождь и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Похолодание до +1 °С синоптики предсказывают и в ночь на 30 июля. Но термометр опустится до этих значений только на севере региона.