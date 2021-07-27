В Нижнем Тагиле пьяный монтажник попытался ограбить квартиру со спящими хозяевами

Мужчину поймала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Нижнего Тагила, на проспекте Мира произошла попытка ограбления. Мужчина ночью забрался через открытый балкон в помещение. В этот момент в квартире спали хозяева – супружеская пара, которая проснулась от шума.

- Заметив в руках злоумышленника кошелек, в котором было немногим больше тысячи рублей и банковские карты, хозяин квартиры, не раздумывая, вступил в борьбу за свое имущество, — рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Хозяевам удалось спугнуть злоумышленника и он сбежал через балкон. Однако его быстро задержали.

- При проверке оперативники обратили внимание на молодого человека, доставленного в дежурную часть отела полиции № 16 экипажем вневедомственной охраны под утро. Его задержали недалеко от места совершения преступления с внешними признаками опьянения, — сообщили в полиции.

Задержанным оказался 31-летний монтажник из Екатеринбурга, который работает в Нижнем Тагиле. Мужчина уже был не раз судим за имущественные преступления. На данный момент он находился в розыске за причинение побоев.

Сотрудники полиции установили его причастность к попытке ограбления квартиры и возбудили уголовное дело.