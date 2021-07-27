В Свердловской области размер среднего микрозайма вырос на 7,7%

Размер микрозайма в регионе подрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области жители стали брать в микрофинансовых организациях больше денег. За прошедший год средняя сумма «займа до зарплаты» в регионе увеличилась с 7591 до 8175 тысяч рублей, то есть на 7,7%. Это выше, чем по России в целом. При этом Национальное бюро кредитных историй отмечает, что в стране среднем займ в кредитной организации вырос за год 5,9% и составил 8460 рублей.

- После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. Также стоит отметить, что за год средний чек займа «до зарплаты» вырос не существенно, а в текущем году стабилизировался на уровне 8,4 – 8,5 тысяч рублей, – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Стоит отметить, что больше всего денег «до зарплаты» в кредитных организациях занимают жители Москвы – 10350 рублей, Воронежской области – 9890 рублей и Ростовской области - 9600 рублей. Свердловская область в этом списке на 20 месте.