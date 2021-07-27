В Екатеринбурге открылся второй Hyatt Place

Отель открыли у стадиона "Екатеринбург Арена". Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге прошла закрытая торжественная церемония открытия четырехзвездочного отеля Hyatt Place на Репина 1/2. На мероприятии присутствовал полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева, мэр города Алексей Орлов и генеральный директора УГМК Андрей Козицын. Об этом сообщила пресс-служба УГМК.

- В ближайшие годы у нас пройдут Чемпионат мира по волейболу и Универсиада. Гости приедут и на трехсотлетие Екатеринбурга. Уверен, что новый Hyatt окажется в центре этих событий, сделает наш регион еще комфортнее и привлекательнее, - заявил губернатор.

Отель будут заселять с 31 июля. Фото: пресс-служба УГМК

Инвесторами проекта выступили акционеры ОАО «УГМК». Общая площадь отеля рядом со стадионом «Екатеринбург Арена», – 9,1 тысячи квадратных метров. В здании 14 надземных этажей и два подземных. В гостинице есть газовая котельная на крыше, три гостевых и два сервисных лифта.

В Hyatt Place расположено 146 номеров четырех категорий, ресторан Zoom, бар в лобби и спортбар. Также в отеле находятся четыре зала площадью от 30 до 80 квадратных метров. Кроме того в гостинице есть фитнес-центр. Первые постояльцы заселятся уже 31 июля.