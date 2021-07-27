Полиция Екатеринбурга поймала в кустах закладчика

Стражи порядка задержали мужчину в самом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ходе патрулирования улицы Куйбышева сотрудники 5 роты полиции заметили подозрительного гражданина, который в 300 метрах от дома искал что-то в кустах. При этом рядом с ним лежал небольшой сверток.

При виде полицейских мужчина занервничал, а на вопрос о том, что он делает, затруднился ответить.

- На указанный адрес была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полицейские в присутствии понятых изъяли сверток и направили на исследование. Подозреваемого доставили в отдел полиции № 7 Октябрьского района Екатеринбурга для разбирательства и установления личности – сообщили в полиции.

Личность мужчины установили быстро. Им оказался им оказался не работающий 28-летний житель Первоуральска, который ранее не был судим. Также экспертиза установила, что изъятое вещество являлось синтетическим наркотиком - мефедроном общей массой 7,6 грамма.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.