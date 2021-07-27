Свердловские депутаты решили продать одну из крупных птицефабрик региона

Птицефабрику хотят передать в частные руки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области собираются выставить птицефабрику «Рефтинская» на продажу за 2,5 миллиарда рублей. Причиной продажи является убыточность предприятия. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Основная причина продажи – это нарастание долга, дефицит оборотных средств, отказ банков кредитовать в дальнейшем. По словам депутата, задолженность предприятия составляет порядка двух миллиардов рублей.

- Сопоставив эти факторы, мы пришли к выводу, что лучше найти инвестора. Если эту ситуацию затягивать, то долги будут накапливаться, а стоимость птицефабрики будет еще больше падать, - объяснил Вегнер.

Он добавил, что уже к сентябрю будет объявлен конкурс и птицефабрику выставят на торги. Также депутат признался, что у его коллег были опасения по продаже предприятия.

- У некоторых коллег была некоторая настороженность, что кто-то придет и ликвидирует эту птицефабрику. Но ни один нормальный человек не будет тратить 2,5 миллиарда рублей, чтобы предприятие уничтожить, - заявил Вегнер.

Парламентарий отметил, что с учетом погашения долгов инвестору птицефабрика «Рефтинская» обойдется в 4,5 миллиарда рублей. Кроме того, чтобы предприятие нормально функционировало, нужно будет инвестировать еще где-то 1,2 миллиарда рублей.

Также Вегнер подчеркнул, что с будущим инвестором будут разговаривать о сохранении рабочего коллектива фабрики.