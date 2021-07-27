В Екатеринбурге появится второй выезд из микрорайона Мичуринский

Выехать из Мичуринского станет проще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории, где появятся новые участки улиц Карасьевская. Эта улица соединится с улицей Евгения Савкова и Осоковой.

По новому проекту рядом с перекрестком улиц Карасьевской и Осоковой появится автобусное кольцо.

Таким образом, именно по этому участку можно будет выезжать на Суходольскую из центральной и южной частей Мичуринского. Также после окончания строительных работ будет обеспечен быстрый выезд из микрорайона на ЕКАД.