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Недвижимость27 июля 2021 13:59

В Екатеринбурге появится второй выезд из микрорайона Мичуринский

Решение приняли в мэрии
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Выехать из Мичуринского станет проще

Выехать из Мичуринского станет проще

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории, где появятся новые участки улиц Карасьевская. Эта улица соединится с улицей Евгения Савкова и Осоковой.

По новому проекту рядом с перекрестком улиц Карасьевской и Осоковой появится автобусное кольцо.

Таким образом, именно по этому участку можно будет выезжать на Суходольскую из центральной и южной частей Мичуринского. Также после окончания строительных работ будет обеспечен быстрый выезд из микрорайона на ЕКАД.

Новые участки дороги. Фото: Яндекс.Карты

Новые участки дороги. Фото: Яндекс.Карты