В Арамили произошла авария с участием трех автомобилей

Инцидент произошел на въезде в город. Фото: скрин с видео в группе "Подслушано Арамиль" ПА

27 июля после обеда в городе Арамиль Свердловской области произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП произошло вблизи торгового центра «Сельский привоз» на улице Пролетарская.

На видео очевидцев аварии один из автомобилей марки «Форд фокус» стоит посреди проезжей части с разбитым капотом, а грузовик лежит в кювете.

- По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП один человек получил травмы. Сотрудники ГИБДД находятся на месте, выясняют обстоятельства дела, – сообщили в ГИБДД Свердловской области.