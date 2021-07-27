Гостиницам и ресторанам Екатеринбурга не хватает сотрудников

Количество вакансий в гостиницах выросло Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в Екатеринбурге за июнь-июль выросло на 13% в сравнении с предыдущими двумя месяцами. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

При этом число откликов на вакансии в сфере «Туризм, рестораны» в городе выросло на 17%. По динамике роста Екатеринбург занял второе место среди 32 городов, которые есть в рейтинге. Список возглавила Тюмень, где количество вакансий в гостинично-ресторанной сфере увеличилось на 19%.

Средняя зарплата в группе вакансий «Туризм, рестораны» за июнь-июль не изменилась в сравнении с апрелем-маем и составила 30 тысяч рублей.

При этом количество вакансий в гостинично-ресторанной сфере в стране, по данным на конец июня, выросло на 59% по сравнению с I кварталом 2021 года.