За сутки на Среднем Урале от коронавируса умерли 17 человек

За сутки было зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки скончались еще 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Информацию об этом опубликовал региональный оперштаб. Всего пандемия унесла жизни 4 276 заболевших COVID-19 свердловчан.

Напомним, за сутки также было зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 117 в столице Урала - Екатеринбурге. Общее число заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 105 408 человек.

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