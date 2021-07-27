Специалисты и Челябинска проверят качество воды в родниках Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле и пригороде 164 скважины и родника общего пользования Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Тагиле проверят качество питьевой воды в родниках и скважинах города. Сделают это специалисты Уральской комплексной лаборатории промышленного и гражданского строительства из Челябинска.

Именно эта компания выиграла контракт на 564 200 рублей от МБУ «Служба экологической безопасности». Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Воду в Нижнем Тагиле и пригороде нужно будет в 164 источниках по 16 показателям. Работу компания проведет с 5 августа по 22 сентября 2021 года. Среди показателей – мутность, цветность, запах, примеси металлов.