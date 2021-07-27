Свердловские госавтоинспекторы за четыре дня зафиксировали на трассах больше тысячи выездов на встречную полосу

Большинство водителей оправдывают нарушения правил спешкой Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы ГИБДД за четыре дня - с 23 по 26 июля, зафиксировали на трассах Свердловской области больше тысячи опасных выездов на встречную полосу. Во время рейда экипажи ДПС регистрировали нарушения ПДД в том числе с помощью скрытого патрулирования, то есть в потоке транспорта, проезжая на патрульных автомобилях без специальной окраски.

- По итогам рейдов можно сделать вывод, что каждый час одиннадцать водителей, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью других участников дорожного движения, совершают опасные выезды на встречную полосу и опасные обгоны, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Каждый раз у водителей, допустивших нарушения, одни и те же отговорки, по их мнению, оправдывающие нарушение, которое может иметь трагические последствия, - торопился, опаздывал.

Водители, допустившие нарушения ПДД, привлечены к ответственности. В ГИБДД отметили, что именно опасные выезды на встречную полосу в первой половине этого года уже стали причиной 183 ДТП. В этих авариях погибли 83 человека и еще 288 получили травмы различной степени тяжести.