В Свердловской области стало меньше квартирных краж

Домушники не дремлют, но есть действенные меры защиты от них Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первом полугодии 2021 года число квартирных краж в Свердловской области снизилось на 16% и составило 340 преступлений. Больше всего преступлений произошло в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Сысерти.

За 2020 и 2021 годы сотрудники уголовного розыска задержали пять преступных групп, которые постоянно совершали набеги на квартиры.

Чтобы обезопасить свое жилище, необходимо сделать следующее:

- Устанавливать охранные системы, делать накладки на замки, которые затрудняют их вскрытие. Ставить решетки на окна, видеокамеры с фиксацией на движение, делать выбор в пользу замков с высоким классом защиты, – порекомендовал врио заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин.

Что касается коттеджей, лучше установить усиленные двери, как парадные, так и задние. Для пущей уверенности на забор прикрепить колючую проволоку. Также, чтобы обезопасить не только себя, но и своих соседей можно создать чаты в мессенджерах, так информация будет оперативно разлетаться по всем жителям.

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