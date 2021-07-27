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Общество27 июля 2021 11:29

Когда прививаться от COVID-19 беременным: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга

Специалисты объяснили в каком случае и когда будут прививать будущих мам
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Медики рекомендуют прививаться от болезней еще до беременности.

Медики рекомендуют прививаться от болезней еще до беременности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городском центре медицинской профилактики сегодня рассказали о том, будут ли прививать от коронавируса беременных женщин и в каком случае. Так, по данным заместителя главного врача центра, Александра Харитонова, это возможно только после второго триместра и в случае явной угрозы заражения коронавирусной инфекции и при отсутствии противопоказаний.

- Но если семья в принципе планирует беременность, то прививаться нужно всем, кто контактирует с женщиной, и не только от коронавируса. Должен быть создан «кокон», защищающий женщину не только против COVID-19, но и против других болезней, - объясняет Александр Харитонов.

В центре медпрофилактики также рассказали, что в столице Урала к настоящему моменту привито первым компонентом 26% населения. Вторым - 19%.