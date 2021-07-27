Медцентр «Бонум», перепрофилированный под COVID, перевез оборудование для лечения новорожденных

В центр доставили оборудование для новорожденных Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины июля отделение медицинского центра «Бонум» на Бардина, 9 перепрофилировали для лечения взрослых с коронавирусом. Чтобы продолжить помогать недоношенным детям, у которых есть риск потери зрения, оборудование центра ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глазного яблока) перенесли в соседний административный корпус на Бардина, 9а. Об этом сообщает сетевой ресурс областного Минздрава.

- Ретинопатия недоношенных с разной степенью тяжести регистрируется ежегодно у 500 и более малышей из Екатеринбурга и Свердловской области и имеет тенденцию к росту. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы возобновить работу центра, чтобы ни один ребенок не остался без помощи, – объяснила главный врач МКМЦ «Бонум» Елена Дугина.

Руководитель областного центра ретинопатии недоношенных МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин отметил, что как только медучреждение получило подтверждение от производителя оборудования, что его можно переносить, сразу же начался переезд. 27 июля в новом корпусе уже начался прием пациентов.

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