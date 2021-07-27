Топ-3 самых угоняемых марок автомобилей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с начала года угнали 70 автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

Екатеринбург и Первоуральск стали лидерами по кражам автомобилей. Наиболее популярными у автоворов как и в прошлом полугодии остаются машины марок: «Киа Рио», «Хендай Солярис» и «Тойота». Если говорить об угонах, здесь лидируют автомобили марки «ВАЗ».

- За последние полгода в Свердловской области число угонов снизилось на 26% и также составило 150 преступлений, - сообщает временный исполняющий обязанности заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мурзин.

В Екатеринбурге с начала 2021 года угнано 70 автомобилей. Чаще всего крадут машины в ночное время и на неохраняемых парковках. Что касается дорогостоящих автомобилей, например, марки «Лексус» или «Тойота» их нередко угоняют со стоянок в торговых центрах.

В этом случае угонщики работают в паре: один считывает сигнал с брелка, а второй открывает автомобиль. Территориально чуть меньше преступлений совершается в центре города, чем на окраине.