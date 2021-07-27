Московская авиакомпания предлагает Свердловской области запустить бюджетные рейсы

Red Wings не исключает, что авиапарк лоукост-проекта будет расширяться и дальше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings хочет запустить бюджетные рейсы в регионы УрФО. Письма с таким предложением авиаперевозчик направил в администрации Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, сообщает «Коммерсантъ».

- Авиакомпания Red Wings направила властям Свердловской и Челябинской областей и Пермского края письма с просьбой поддержать ее заявку на субсидирование региональных рейсов в рамках постановления 1242, - говорится в сообщении.

В письме губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву сказано, что модель регионального бюджетного перевозчика Red Wings начала внедрять в июле. В середине месяца авиакомпания отменила питание на всех рейсах. Также перевозчик надеется получить скидки от аэропортов за расширение маршрутной сети.

При этом Red Wings планирует использовать для регионального лоукостера (авиакомпания, которая продает билеты по очень низким ценам) самолеты Sukhoi Superjet. Всего у авиаперевозчика семь таких самолетов. Из них будут задействованы пять в новой модели.

Также компания хочет получить еще 25 авиалайнеров этой марки. Red Wings не исключает, что авиапарк лоукост-проекта будет расширяться и дальше. Все будет зависеть от субсидий.