Медики дежурят в мобильных пунктах вакцинации ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый компонент вакцины от коронавируса жители Свердловской области могут поставить в семи мобильных пунктах в трех городах региона. Публикуем график их работы на сегодня, 27 июля 2021 года.

Екатеринбург:

- с 10:00 до 16:00 Гипермаркет «Сима-Ленд»,

- с 12:00 до 18:00 ТРЦ «Академический»,

- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус»,

- с 13:00 до 19:00 Аэропорт «Кольцово».

В Асбесте мобильный пункт будет работать с 12:00 до 19:00 в ТЦ «НЕБО». В Серове прививки от коронавируса будут делать в ТЦ «Nebo» с 9:00 до 16:00 и в это же время в ТЦ «Магнит Семейный».