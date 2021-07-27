В парке пока решают где разместить площадку для выгула собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского появится площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом рассказали на странице ЦПКиО в Instagram. Место размещения площадки, как и дата открытия сейчас обсуждается.

- Мы любим собак и хотим, чтобы нашим гостям с их питомцами было приятно проводить время в парке Маяковского. Сейчас идет работа по созданию оборудованной площадки для выгула и/или дрессировки собак, но чтобы сделать ее удобной и функциональной, нам нужна помощь настоящих собаководов, - написали в аккаунте парка.

Владельцев собак попросили пройти небольшой опрос, чтобы команда парка Маяковского определилась, где горожанам будет удобнее выгуливать и дрессировать своих питомцев. Опрос можно пройти, перейдя по ссылке в шапке профиля парка в Instagram.

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