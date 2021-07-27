В парке пока решают где разместить площадку для выгула собак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В парке Маяковского появится площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом рассказали на странице ЦПКиО в Instagram. Место размещения площадки, как и дата открытия сейчас обсуждается.
- Мы любим собак и хотим, чтобы нашим гостям с их питомцами было приятно проводить время в парке Маяковского. Сейчас идет работа по созданию оборудованной площадки для выгула и/или дрессировки собак, но чтобы сделать ее удобной и функциональной, нам нужна помощь настоящих собаководов, - написали в аккаунте парка.
Владельцев собак попросили пройти небольшой опрос, чтобы команда парка Маяковского определилась, где горожанам будет удобнее выгуливать и дрессировать своих питомцев. Опрос можно пройти, перейдя по ссылке в шапке профиля парка в Instagram.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка