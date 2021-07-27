Екатеринбург вошел в десятку самых курящих городов России

Более четверти россиян постоянно курят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатеринбург занял девятое место в рейтинге самых курящих городов России. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Zoom Market.

В ТОП-3 по количеству курильщиков вошли Брянск, Челябинск и Омск. Далее идут Ростов-на-Дону, Саранск, Тамбов, Пермь. Десятку замыкают вместе с Екатеринбургом Волгоград и Краснодар.

Во вторую десятку попали Саратов, Симферополь, Уфа, Воронеж, Москва. За ними идут Самара, Нижний Новгород, Красноярск, Казань и Новосибирск. Меньше всего курящих оказалось в Санкт-Петербурге и Махачкале. При этом в стране курят 28% россиян.

- 11% из некурящих респондентов попавших в выборку указали, что раньше курили, - говорится в сообщении аналитиков.

В основу исследования лег опрос, который проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 российских городах. Всего в нем приняли участие 2 640 респондентов.

Такое же исследование по количеству курильщиков проводилось компанией Zoom Market в 2018 году. Тогда Екатеринбург занял 14 место в рейтинге.