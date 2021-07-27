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Недвижимость27 июля 2021 9:39

На ремонт детской поликлиники в Нижнем Тагиле потратят 4,4 миллиона рублей

Работы завершат до 30 ноября 2021 года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Поликлинику отремонтируют до конца ноября этого года

Поликлинику отремонтируют до конца ноября этого года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле потратят 4,4 миллиона рублей на капитальный ремонт двухэтажной детской бережливой поликлиники, расположенной по адресу улица Московская, 10.

Площадь медицинского учреждения составляет 660 квадратных метров, работы на цокольном и двух основных этажах нужно будет провести до конца ноября 2021 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Ремонт выполнят современными строительными материалами, которые соответствуют требованиям ГОСТа. Ремонт будет вестись в режиме работы самой поликлиники с ограждением посетителей от пыли и испарений.

Гарантия на все строительные работы составит три года, срок устранения любого дефекта – неделю.