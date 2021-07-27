На ремонт детской поликлиники в Нижнем Тагиле потратят 4,4 миллиона рублей

Поликлинику отремонтируют до конца ноября этого года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Нижнем Тагиле потратят 4,4 миллиона рублей на капитальный ремонт двухэтажной детской бережливой поликлиники, расположенной по адресу улица Московская, 10.
Площадь медицинского учреждения составляет 660 квадратных метров, работы на цокольном и двух основных этажах нужно будет провести до конца ноября 2021 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
Ремонт выполнят современными строительными материалами, которые соответствуют требованиям ГОСТа. Ремонт будет вестись в режиме работы самой поликлиники с ограждением посетителей от пыли и испарений.
Гарантия на все строительные работы составит три года, срок устранения любого дефекта – неделю.