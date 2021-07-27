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На здоровье27 июля 2021 9:21

В Екатеринбурге Центр ядерной медицины подготовили к запуску

Учреждение получило все разрешительные документы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Центр ядерной медицины будет сам себя обеспечивать нужными препаратами

Центр ядерной медицины будет сам себя обеспечивать нужными препаратами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр ядерной медицины в Екатеринбурге получил все необходимые для запуска в работу разрешительные документы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проверку документации провел Уральский МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Роспотребнадзора, после чего было выдано положительное заключение.

Возведение нового объекта обошлось в 1 миллиард рублей, включая и создание диагностического центра и развитие производства по выпуску фармацевтических препаратов.

Изготовленные лекарства будут использовать здесь же для нужд онкологического центра.