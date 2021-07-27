В Екатеринбурге Центр ядерной медицины подготовили к запуску

Центр ядерной медицины будет сам себя обеспечивать нужными препаратами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр ядерной медицины в Екатеринбурге получил все необходимые для запуска в работу разрешительные документы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проверку документации провел Уральский МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Роспотребнадзора, после чего было выдано положительное заключение.

Возведение нового объекта обошлось в 1 миллиард рублей, включая и создание диагностического центра и развитие производства по выпуску фармацевтических препаратов.

Изготовленные лекарства будут использовать здесь же для нужд онкологического центра.