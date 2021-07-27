В Екатеринбурге выделят 2,5 миллиарда рублей на подготовку стадиона «Калининец» к Универсиаде

Стадион на Эльмаще задействуют к Универсиаде-2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция легкоатетического стадиона «Калининец» в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 обойдется в 2,43 миллиарда рублей. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает мэрия. Подрядчик, которого определят после 11 августа, должен будет представить информационную модель обновленного спорткомплекса. Также ему предстоит произвести строительно-монтажные работы в рамках проекта, разработанного компанией «АстраСтройИнвест».

Ранее «Калининец» переделали под тренировочную базу чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь на стадион, согласно проекту, снова вернут легкоатлетическое оборудование.

Помимо этого, будет построен крытый спорткомплекс площадью более шести тысяч квадратных метров и административно-бытовой корпус с трибунами и навесом. А рядом со спорткомплексом появится разминочный стадион для метания спортивных снарядов.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 7 по 19 августа 2023 года. В программе будут соревнования по 18 видам спорта. До начала Всемирных летних студенческих игр в Екатеринбурге должны будут построить Дворец водных видов спорта, общежития для спортсменов, общественно-деловой и медицинский центры.