Уралец убил подругу из-за переписки с другими мужчинами

Молодой человек прочитал переписку девушки, пока она спала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Белоярский Свердловской области молодой человек 13 мая 2019 года задушил подругу, прочитав ее переписку в мессенджере с другими мужчинами. Телефон знакомой он взял, пока та спала.

- Алексей Лескин обнаружил личную переписку потерпевшей с другими мужчинами, в результате чего у него на почве ревности возник преступный умысел на убийство девушки, что он и осуществил, задушив ее, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Девушка скончалась на месте из-за острой дыхательной недостаточности. Белоярский районный суд признал Алексея Лескина виновным в убийстве и приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге 33-летний мужчина ударил ножом парня из-за переписки с его подругой. Инцидент произошел 5 июня недалеко от станции метро «Проспект Космонавтов» (подробнее)