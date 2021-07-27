В Екатеринбурге ночью пройдут дополнительные опрессовки

Гидравлические испытания нужны для подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 23:00 часов 27 июля до 06:00 часов 28 июля пройдут дополнительные опрессовки. Гидравлические испытания проведут в центре и микрорайонах Пионерский и Заречный.

В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что отключать горячую воду во время опрессовок этой ночью не будут.

- В случае отсутствия горячей воды жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ, - отметили в ЕТК.

Также там напомнили, что гидравлические испытания нужны для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. Во время опрессовок при обнаружения повреждений в оперативном порядке будут проведены ремонтные работы.