СвЖД расширяет возможности своих экологических лабораторий для контроля за состоянием окружающей среды

Фото: предоставлено СвЖД

Экологические лаборатории Свердловской железной дороги в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле прошли процедуру плановой аккредитации и теперь могут осуществлять 20 новых видов исследований. В частности, будут проводиться дополнительные анализы состояния воздушной и водной среды, а также измерения шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта. До конца текущего года будет расширена область аккредитации еще двух лабораторий (в Тюмени и Сургуте).

В настоящее время в ведении Центра охраны окружающей среды Свердловской железной дороги находится пять сертифицированных экологических лабораторий. В соответствие с требованиями природоохранного законодательства, они осуществляют экологический мониторинг и производственный аналитический контроль на всех железнодорожных предприятиях в границах магистрали. Лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием и могут проводить исследования по более чем 300 показателям. За шесть месяцев 2021 года выполнено более 41,3 тыс. различных анализов и проб.

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога последовательно снижает техногенное влияние на окружающую среду в рамках реализации экологической стратегии ОАО «РЖД». В целом в январе-июне 2021 года подразделения холдинга в границах магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 4% (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты сократился на 1%.

Напомним, 2021-й объявлен в ОАО «РЖД» Годом экологии. В рамках утвержденной экологической стратегии до 2030 года компания реализует комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Среди основных направлений работы на СвЖД в текущем году – минимизация шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта, развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям.