Мужчина лишался иномарки, накопив долг в 10 миллионов Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле мужчина из-за долгов лишился автомобиля Hummer. Он задолжал кредитной организации больше 10 миллионов рублей и не собирался расставаться с долгами. В итоге судебные приставы выяснили, что на должника зарегистрирована машина и арестовали элитную иномарку.

- Автомобиль Hummer, за рулем которого находился должник был остановлен сотрудниками ГИБДД. Судебный пристав - исполнитель, получив информацию о местоположении разыскиваемого транспортного средства, незамедлительно выехал в адрес его нахождения. В результате совместных действий транспортное средство арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Напоминаем, что узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов при помощи онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также через портал «Госуслуги».