Ходить водный транспорт будет по расписанию Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге планируют запустить прогулочные маршруты по озеру Шарташ. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. По его словам, накануне он обсудил идею воссоздать пассажирское движение на озере с потенциальным инвестором.

- Эта идея уже давно прорабатывается и вошла в состав основных проектных решений по организации альтернативных способов движения, предложенных в мастер-плане регионального рекреационно-оздоровительного кластера, который в ноябре прошлого года был одобрен Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, - написал директор лесопарка.

В лесопарке планируют обустроить несколько пристаней по береговой линии, чтобы посетители смогли добираться по озеру из одной части парка в другую. Ходить водный транспорт будет по расписанию.

По словам Артура Зиганшина, сейчас прорабатываются все юридические и правовые вопросы. В планах воссоздать пассажирское движение на озере Шарташ в ближайшие пару лет.

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